20 مليون دولار خسائر شركات الطيران الإيرانية جراء وباء كورونا

كشف أمين رابطة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي، أن خسائر هذه الشركات بسبب تفشي فيروس كورونا، بلغ ثلاثين ألف مليار ريال إيراني، ما يعادل عشرين مليون دولار أمريكي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال أسعدي إن أربع شركات طيران أوقفت رحلاتها بالكامل، أما بقيتها فتنفذ رحلاتهانادرا وبالحد الأدنى من الركاب.
وأضاف المسؤول أن بعض شركات الطيران لم تدفع رواتب موظفيها منذ شهرين، معربا عن أمله بأن تحصل الشركات على تسهيلات مالية من الحكومة.
من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدنيالإيراني، رضا جعفر زادة، إن رحلات الطيران الداخلية بين المدن الإيرانية قد انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 75 و 100 بالمائة، مؤكدا أن بعض المطارات لا تنفذ رحلات جوية إطلاقا.
وأضاف جعفر زادة أنه يتم فحص حرارة كل من يدخل ويخرج من المطارات الإيرانية، لاسيما مطار الإمام الخميني الدولي، مؤكدا أن عمليات تعقيم المطارات تتم يوميا بالتنسيق مع وزارة الصحة.
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