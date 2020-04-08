العراق: عبدالمهدي يؤكد ضرورة أن تكون العلاقات مع واشنطن ودية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، أهمية أن يكون محور علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بشكل ودي بعيدا عن العدائية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة أن "عبد المهدي قرر، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني عقد اليوم الأربعاء، مناقشة محور واحد وهو ملف العلاقات العراقية الأمريكية ومستقبل التعاون الاقتصادي والأمني" بين بغداد

وواشنطن.

وأضاف أن "الاجتماع بحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرّت وسقوط شهداء وخسائر، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب، وذلك في ظل الحرص على المشاركة في اتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل إلى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا".

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ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "محور

العلاقات بين البلدين يجب أن يتم بشكل ودي وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق، ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم".

وأضاف: "تلقينا قبل أيام مذكرة رسمية من الإدارة الأمريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية وإعادة انتشار القوات الأمريكية من العراق وإجراء حوار بين وفدين رسميين، وتم خلال الفترة الأخيرة إجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين".

وأشار عبد المهدي إلى أن "عمليات الانسحاب الواسع للقوات الأجنبية تمت مؤخرا بمراسيم رسمية وتحت ظل القانون والنظام".