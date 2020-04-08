استطلاع عراقي: الاحتجاجات الأخيرة حركها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي

رأى 40% من المصوتين في استطلاع أجراه مركز الرافدين للحوار، وهو منظمة عراقية مستقلة، أن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي كانوا المحرك الأساسي للاحتجاجات الأخيرة في العراق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأظهرت النتائج أن أعلى نسبة للجهة المحركة للتظاهرات كانت للناشطين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بنسبة وصلت إلى 40% من إجمالي المشاركين بالاستطلاع.
كما أبرزت النتائج اعتقاد 32% من المستطلعين أن جهات خارجية هي المحرك للتظاهر،
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الآليات التي اتبعتها الحكومة منذ بداية الاحتجاجات، ومنها إطلاق حزم الإصلاح ومحاسبة بعض المفسدين وإحالتهم للنزاهة، أدت إلى تغيير في الرأي العام تجاه الحكومة، إذ اعتقد 20% من المصوتين أن مواقف الحكومة كانتإيجابية تجاه التظاهرات، وهي نسبة متدنية تعكس عدم قدرة الحكومة على الإقناع وضعف أجهزتها الإعلامية مقابل الإعلام الداعم للتظاهرات.
واعتقد حوالي 36% من المشاركين أن مواقف الحكومة متذبذبة مع عدم وجود سياسية واضحة تجاه التعامل مع مطالب المتظاهرين، بينما كان 44% يعتقدون أن مواقف الحكومة سلبية من خلال التسويف والمماطلة.
ومركز الرافدين للحوار هو مركز فكري مستقل يعمل على تشجيع الحوارات السياسية والثقافية والاقتصادية بين النخب العراقية، بهدف تعزيز التجربة الديمقراطية وتحقيق السلم المجتمعي ومساعدة مؤسسات الدولة في تطوير ذاتها من خلال تقديم الخبرات والرؤى الاستراتيجية.
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