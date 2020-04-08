مقتل قيادي في حركة الشباب

أعلن البنتاجون عن مقتل قيادي كبير في حركة الشباب الصومالية المتطرّفة في غارة جويّة شنّتها القوات الأمريكية الأسبوع الماضي في جنوب الصومال على بعد حوالي 200 كلم غرب العاصمة مقديشو. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» في بيان إنّها شنّت في الثاني من أبريل الجاري غارة جوية على موقع قرب «بوش مدينة» أسفرت عن مقتل ثلاثة من حركة الشباب، أحدهم قيادي كبير يدعى يوسف جييس.



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