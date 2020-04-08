صحيفة: كورونا يمكن أن يجلب السلام إلى ليبيا



أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي استهداف الطيران التركي المسير لسيارة نقل بضاعة فارغة بمدينة بني وليد. وقال المركز عبر صفحته بموقعٍ للتواصل الاجتماعي "الطيران التركي الغازي المسير قصف سيارة نقل بضاعة فارغة تابعة لمحلات أبناء المواطن تامر الفطمانى الورفلي للمواد الغذائية، ونجاة السائق.. هؤلاء لا يهمهم أي قيم ولا قواعد إنسانية وهذا دليل إفلاسهم وقرب نهايتهم". على صعيد آخر، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقريرا حول تداعيات انتشار فيروس كورونا في ليبيا، وما إذا كان يمكن أن يكون لانتشار الفيروس إلى جانب آثاره الكارثية على الوضع الصحي آثار جيدة على الصراع الدائر في طرابلس، وتابعت: يمكن لكورونا أن يجلب السلام إلى ليبيا وينجح فيما فشلت فيه سنوات من الدبلوماسية الدولية. وذكرت المجلة أن الجيش الوطني الليبي حقق بفضل القوة النارية المتفوقة وبعض الدعم من السكان المحليين سلسلة من المكاسب عبر الساحل الغربي لليبيا، غير أن الجانبين بحاجة إلى وقف القتال وبدء التعاون، داعية الدبلوماسيين إلى وضع خطة عاجلة حول المصير المشترك للبلاد وسط الوباء.

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