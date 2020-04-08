أعلنت الحكومة الأفغانية، أمس، الإفراج عن 100 سجين من حركة طالبان، وذلك غداة إعلان المتمردين تعليق المباحثات «العقيمة» مع كابول، رغم أنّها الأولى بين الطرفين حول تبادل الموقوفين والأسرى في 18 عاماً. وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أنّه «سيتم الإفراج عن 100 سجين من طالبان»، مضيفاً «علينا المضي قدماً في مسار السلام»، لافتاً إلى أن 15 من كبار قادة الحركة طالب المتمردون بالإفراج عنهم «ليسوا ضمن هذه المجموعة».



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