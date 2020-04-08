ساندرز يخرج من السباق الرئاسي الأمريكي

توقف ساندرز
كتب فريق حملته في بيان "أعلن السيناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلّق حملته الرئاسية"، وأضاف البيان "الحملة تنتهي، النضال يستمرّ". بات من المؤكد أن جو بايدن النائب السابق للرئيس "77 عاماً" سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في الثالث من نوفمبر، إلا أنه يُفترض أن يسمّيه الحزب الديموقراطي رسمياً مرشحاً أثناء مؤتمر أُرجئ موعده إلى أغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
سلسلة هزائم
بذلك ينهي ساندرز، الذي كان يقود حملة يسارية بوضوح، محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بعد سلسلة هزائم مقابل بايدن الذي شغل منصب النائب السابق للرئيس باراك أوباما وهو أكثر اعتدالاً. كان السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت، خسر في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.
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