جوتيريش يدعو إلى "الاتحاد" وتأجيل الانتقادات لمواجهة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى "الاتحاد" في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الوقت "لم يحن" لاستخلاص الدروس حول تعامل منظمة الصحة العالمية مع تفشي الوباء.

ونقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عنه أنّه "بعد طي صفحة هذا الوباء، سيكون هناك وقت لإجراء مراجعة شاملة ... لكنه ليس الوقت المناسب".

وأضاف "الآن هو وقت الاتحاد، كي يعمل المجتمع الدولي في تضامن لوقف هذا الفيروس وتداعياته المدمرة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم منظمة الصحة العالمية بالتحرك ببطء.

وقال ترامب "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً ... كان بإمكانها التحرك قبل أشهر".

وتساءل عن الأسباب التي جعلت منظمة الصحة العالمية "تقدم توصيات خاطئة كهذه" في إشارة على ما يبدو إلى توصياتها السابقة بعدم وقف السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس.

وقال جوتيريش إن منظمة الصحة العالمية "في خط الدفاع الأول، تقدم الدعم للدول الأعضاء ومجتمعاتها، وخصوصا الأكثر ضعفا بينها، بالإرشادات والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للأرواح".

بدوره، حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، اليوم الأربعاء، القادة على وقف تسييس الوباء مدافعاً بشدة عن عمل المنظمة.