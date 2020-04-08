541 وفاة جديدة بـ«كورونا» في فرنسا والحصيلة 10869

سجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الفرنسية إلى 10869 حالة على الأقل، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.

وقال سالومون إن الحصيلة الجديدة لا تتضمن آخر حصيلة يومية للوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الطبية الاجتماعية في فرنسا، مشيراً إلى أن «مشكلة تقنية» حالت دون الحصول على هذه الحصيلة.

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