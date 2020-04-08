الأردن يعلن حظر تجول في البلاد لمدة 48 ساعة لمواجهة «كورونا»

قال المتحدث باسم الحكومة، إن الأردن قرر فرض حظر التجول التام على مستوى البلاد لمدة 48 ساعة اعتباراً من منتصف ليل الخميس، وذلك في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقبل أسبوعين خففت الحكومة حظر التجول الصارم، مما سمح للمواطنين بالتجول خلال وقت النهار لشراء مستلزماتهم من البقالة لتسهيل الحياة اليومية لنحو عشرة ملايين شخص.

كانت المملكة الأردنية فرضت الخميس الماضي حظراً للتجول لمدة 24 ساعة للسماح بوصول الطواقم الطبية دون عائق إلى المناطق التي يشتبه في انتشار الفيروس بها، في خطوة أدت إلى توقف الحياة العامة تماماً.

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