تعاون إماراتي بريطاني في مواجهة تحدي «كورونا» العالمي

أكدت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة تتكاتفان لمعالجة التحدي العالمي الذي يشكله فيروس «كورونا».

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية جيمس كليفرلي، عبر حساب الخارجية البريطانية على «تويتر»: إن «عرض شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تقديم مركز إكسل لندن مجاناً لتحويله إلى مستشفى نايتنغيل يُبرز مدى قوة علاقات الصداقة بين البلدين».

وأضاف «من خلال عمل بريطانيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وطيران الإمارات، ساعدنا 345 مسافراً بريطانيا في العودة من دبي».

وتقدم الوزير كليفرلي بالشكر لمعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية «لما بذله من جهود، بما في ذلك الاتفاقية التي وُقعت يوم السبت».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت مذكرة تفاهم السبت مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين، خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب وذلك في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف تعاونها الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لمواجهة فيروس كورونا.

وتنص مذكرة التفاهم على استعداد البلدين لتيسير حركة رعاياهما خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب وتوفير إطار شامل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لتسهيل تسيير رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين الذين سيجري إجلاؤهم.

وستسهم مذكرة التفاهم في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم وذلك من خلال السماح للرحلات الجوية التي ستقلهم بالعبور من خلال مطارات دولة الإمارات في طريقها إلى المملكة المتحدة، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لها، مع المحافظة على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع من تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة.