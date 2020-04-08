مصر تُمدد حظر التجول لمواجهة تفشي «كورونا»

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوماً حتى 23 أبريل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تقرر أيضاً تخفيف حظر التجول ساعة، بحيث يبدأ من الثامنة مساءً، حتى السادسة صباحاً.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين. كما تقرر اقتطاع 20 بالمائة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة ثلاثة أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة.

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