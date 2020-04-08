عُمان تغلق مسقط من 10 إلى 22 أبريل لمنع انتشار كورونا

قررت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن التطبيق يبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 16 من شعبان 1441 هــ الموافق 10 من أبريل 2020م ولغاية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 28 من شعبان 1441 هـ الموافق 22 من أبريل 2020م، مع استمرار نقاط التحكّم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة.

كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر.

وسجلت سلطنة عمان 419 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض منها 48 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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