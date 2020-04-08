إيطاليا تعلن عن رقم قياسي للمتعافيين من "كورونا" وأمريكا تسجل ألفي وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.



وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي يومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد: "في الأيام الـ 10 الماضية، سجلنا 50% من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ".



وذكر بوريلي أن هناك 542 حالة وفاة في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد العام إلى 17669 حالة في جميع أنحاء البلاد.



واستدرك القول: "مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضا، ومع تعافي 2099 شخصا في يوم واحد أصبح مجموعهم 26491. وبالتالي تم تسجيل رقم قياسي جديد اليوم".



كما أضاف أنه "يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى"، موضحا: "هذا العدد انخفض اليوم الى أقل من 233 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 28485".



وأشار المسؤول الحكومي الى أن "الوضع يتحسن أيضا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة"، مبينا: "هناك اليوم 3693، وهذا أقل بـ 99 مما كان أمس، وهذا التوجه يستمر لليوم الخامس على التوالي".



وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا ، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض بـ 139422.



وسبق أن أعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا، عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.



ألفي وفاة في أمريكا



وفي الولايات المتحدة توفّي حوالي ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إحصائية محدثة لجامعة جون هوبكنز الأمريكية.



ووصلت الإصابات المؤكدة حتى صباح اليوم أكثر من 400 ألف حالة، وفيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى نحو 12,900 حالة.



وتصدر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا عن تلك الجامعة لأن بها كلية بلومبرغ للصحة العامة، المختصة بهذا المجال.



وتعتمد الولايات المتحدة في الأزمات المتعلقة بالصحة العامة على إحصاءات تلك الكلية لأنها مركز بحثي عريق وموثوق.



المصدر: وكالات