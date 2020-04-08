اليابان تهدي 20 دولة بينها السعودية عقارا قد يعالج كورونا

تعتزم اليابان تقديم عقار Avigan المضاد للإنفلونزا مجاناً إلى 20 دولة حول العالم، في إطار شراكة دولية واسعة النطاق في أبحاث سريرية لعلاج مرضى كوفيد-19، بحسب ما نشرته صحيفة Japan Times، نقلاً عن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي.
وستشمل الدول العشرين، التي ستحصل على العقار، الخاضع حالياً للتجارب السريرية كعلاج لكوفيد-19، كلاً من المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، وإيران وتركيا، وبلغاريا وجمهورية التشيك وميانمار، بالإضافة إلى 30 دولة أخرى أبدت اهتماماً. في الحصول عليه.
كما ستقدم اليابان إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع عقار Favipiravir، الذي طورته شركة منبثقة عن Fujifilm Holdings Corp.
“نتائج فعالة”
وقال وزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحافي إن اليابان تتعاون مع “الدول المهتمة لتوسيع البحث السريري حول Avigan دولياً”.
يشار إلى أن باحثين في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين ذكروا سابقا أن دواء Avigan كان فعالاً مع مرضى فيروس كورونا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة اليابانية العمل على زيادة إنتاج هذا العقار ليصل مخزونها الحالي منه إلى 3 أضعاف بهدف استخدامه في علاج نحو مليوني مريض بكوفيد-19.
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