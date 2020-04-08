300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 أبريل 2020 10:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 أبريل 2020 10:16 مساءً - مشاركة

سجلت دولة الإمارات، الأربعاء، 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها بمرض كوفيد-19 إلى 2659.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً.

وأوضحت أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أشارت الحوسني إلى شفاء 53 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 239.

Advertisements

وفي سياق متصل، أعلن عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إجراء دولة الإمارات لرقم قياسي في عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، حيث تم إجراء 539,195 فحصا على مستوى الدولة.

وكانت الإمارات قد مددت تطهير الأماكن العامة، القائم أثناء الليل، لأجل غير مسمى.

وتشمل حملة تطهير رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام، تتم بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.