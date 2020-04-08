أول مدينة فرنسية تقر إجبارية الكمامات و وعمدتها يسمح باستعمال أي وشاح

قررت بلدية مدينة “سكو” في الضواحي الجنوبية العاصمة الفرنسية باريس، فرض ارتداء الكمامة الإجبارية بحق المواطنين عند نزولهم إلى الشوارع، تحت أي عذر كان.

ونقلت وكالات الأنباء، عن “فيليب لورين” عمدة المدينة أن “هذا القرار لا يعتبر عقاباً بحق المواطنين، إنما هو إجراء جاد لحمايتهم من مخاطر الإصابة”.

العمدة أشار إلى أن بلدية في قرارها، لا تشترط على المواطنين وضع الكمامة الطبية الرسمية تماشياً مع هذا القرار، إنما يمكن تغطية أسفل الوجه بقطعة من القماش أو الوشاح المتعارف عليه.

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ويأتي إعلان بلدية” سكو” في وقت ذكرت فيه بلدية باريس، بأنها قد تتخذ إجراء مماثل لحماية المواطنين من مخاطر العدوى.

ويأتي تلميح بلدية باريس، بعد قرارها أمس الثلاثاء، بمنع ممارسة النشاطات الرياضية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءً.

ويسمح بموجب الحظر المفروض منذ 17مارس بممارسة الرياضة بشكل منفرد لمدة ساعة يومياً، بوجود التعهد الموقع، لكن بعد قرار مدينة باريس باتت أول مدينة فرنسية تتخذ إجراءات أكثر تشدداً من الحجر العام.