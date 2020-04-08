توصل فريق ريال مدريد إلى اتفاق مع لاعبيه يقضي بتخفيض الأجور بنسبة 10 في المائة في حال عدم استكمال منافسات البطولة.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الاتفاق حظي بموافقة لاعبي فريق كرة القدم والسلة وجميع مدربي الفئات العمرية لمواجهات التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، والذي أوقف عجلة الكرة عن الدوران.
وأكد المصدر ذاته أن مناقشة الموضوع تمت بين عميد الفريق سيرجيو راموس والمدير الرياضي أنخيل سانشيز، وحظي المقترح بالتثمين من طرف مسؤولي الفريق حتى لا يتضرر العاملون بالنادي من انعكاسات الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين الريال ولاعبيه على تخفيض الأجور بـ 10 في المائة بسبب “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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