طلبة وأساتذة بطنجة يطورون قناع غطس لتسهيل تنفس مرضى كوفيد 19 ويصنعون أقنعة واقية للأطباء – فيديو

سخر طلبة، وأساتذة كلية العلوم والتقنيات في طنجة، معارفهم، وإمكانيات مؤسستهم التعليمية، لصناعة أقنعة واقية للأطباء المشرفين على الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتطوير قناع غطس ليصبح مساعدا في عملية تنفس المرضى بطريقة أكثر نجاعة.

ويصنع طلبة كلية العلوم، بتأطير من أستاذهم، أقنعة تغطي الوجه بالكامل، موجهة بالأساس إلى الأطباء، الذين يشرفون على حالات الإصابة بكورونا، بهدف تعزيز الحماية لهم.

واستغل الطلبة شراكة ربطتها مؤسستهم مع شركة خاصة في صناعة الأجهزة الرياضية، من أجل الحصول على أقنعة مخصصة للغطس، وتطوريها تقنيا، لتصبح أقنعة مساعدة على تنفس مرضى كوفيد 19.

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وأكد الأستاذ المشرف على المبادرة، مصطفى وردوز، أن الشركة، التي تصنع أقنعة الغطس، تعهدت بمنح جميع مخزونها من الأقنعة لصالح هذه المبادرة من دون مقابل.

وتأكد المشرفون على المبادرة أن التعديلات على الأقنعة، التي تساعد في تنفس حالات كوفيد 19، كانت ناجعة، طبقا لما أخبروا به من طرف مختصين، بعد توزيعها مجانا على المستشفيات في طنجة.