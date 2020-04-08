كورونا يصل لأول مرة إلى جهة الداخلة والدار البيضاء تضم ثلث الإصابات في البلاد

بعد أزيد من شهر على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، وصل الوباء اليوم، لأول مرة، في جهة الداخلة واد الذهب.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إنه تم اليوم تسجيل أول حالتين من الإصابة بالفيروس، في جهة الداخلة واد الذهب.

وأوضح اليوبي، أن المغرب سجل اليوم زيادة 91 حالة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع المصابين في البلاد إلى 1275 حالة، كما ارتفعت الوفيات إلى 93 حالة.

وباتت جهة الدار البيضاء السطات، تضم ثلث الإصابات بالفيروس في البلاد، وتضم جهتي الرباط ومراكش الثلث الثاني من الإصابات، فيما يوزع ما بقي من الإصابات على مختلف الجهات وعلى رأسها جهة فاس مكناس وطنجة تطوان.