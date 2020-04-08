بعد أزيد من شهر على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، وصل الوباء اليوم، لأول مرة، في جهة الداخلة واد الذهب.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إنه تم اليوم تسجيل أول حالتين من الإصابة بالفيروس، في جهة الداخلة واد الذهب.
وأوضح اليوبي، أن المغرب سجل اليوم زيادة 91 حالة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع المصابين في البلاد إلى 1275 حالة، كما ارتفعت الوفيات إلى 93 حالة.
وباتت جهة الدار البيضاء السطات، تضم ثلث الإصابات بالفيروس في البلاد، وتضم جهتي الرباط ومراكش الثلث الثاني من الإصابات، فيما يوزع ما بقي من الإصابات على مختلف الجهات وعلى رأسها جهة فاس مكناس وطنجة تطوان.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصل لأول مرة إلى جهة الداخلة والدار البيضاء تضم ثلث الإصابات في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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