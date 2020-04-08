"نسبة الإصابة بكورونا في جسر الزرقاء أعلى من الولايات المتحدة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّرت الهيئة العربية للطوارئ، أهالي قرية جسر الزرقاء الساحلية، في بيان صدر عنها مساء اليوم الأربعاء، من مخاطر أزمة الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتفشي العدوى في القرية، موضحة أن نسبة عدد الإصابات في جسر الزرقاء مقارنة بالكثافة السكانية، أعلى من النسبة في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت الهيئة أن جسر الزرقاء تتصدّر المرتبة الأولى في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19" في المجتمع العربي، حيث سجلت القرية 24 مصابًا، وأضافت "هذا يعد رقمًا خطيرًا مقارنةً بالكثافة السكانية الموجودة في الجسر، وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها".

وأشارت الهيئة أنه "إذا أردنا مقارنة النسبة، فنسبة عدد الإصابات مقارنة بالكثافة السكانية تفوق المدن العالمية، وأعلى من النسبة في الولايات المتحدة"، علما بأن الولايات المتحدة تتصدر حصيلة الإصابات عالميا بواقع 420,705 إصابات.

وقامت الهيئة بإرسال رسالة نصية لمخاطبة أهالي جسر الزرقاء، جاء فيها: "أهالي جسر الزرقاء الأعزاء.. وضع الكورونا في بلدنا من أخطر الأوضاع في البلاد! فهناك 24 مريض كورونا حتى هذه اللحظة في قريتنا الصغيرة".

وأضافت "لذلك ممنوع الاستهتار، فالوضع خطير جدًا، نرجو من الجميع التزام البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القسوى، ومن المهم اتباع إجراءات الوقاية ولبس الكمامة في الأماكن العامة، وعدم لمس الوجه عند وجودك خارج البيت، وغسل اليدين والتعقيم دائمًا".

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وتابعت الهيئة "إذا كانت لديك أعراض، اتصل على 101 أو على طبيب العائلة لإجراء الفحص والتأكّد من وضعك، حيث إن الفحص بسيط ولا داعي للخوف أو الخجل منه، بل الخوف قد يكون سبب تدهور صحتك وصحة عائلتك".

كما أفادت الهيئة بأنها "تقوم بالاتصال بمؤثِّرين وأصحاب شأن في القرية لإطلاعهم على التفاصيل وتجنيدهم لتوعية الشارع الجسراوي بالمخاطر وأهمية التزام البيت وتعليمات الوقاية، وبأهمية إجراء الفحص لمن يشعر بأعراض".

وعلى صلة، أوضحت الهيئة في بيان منفصل أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس الثلاثاء بلغ 10691 فحصًا لكورونا في المجتمع العربي. وأكدت أنه تم تسجيل 222 إصابة بكورونا.

وأضافت أنه "9105 أشخاص يخضعون للحجر الصحي" الإلزامي. ودعت الهيئة "المواطنين كافة في المجتمع العربي للالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم خاصة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم".

يذكر أن أم الفحم سجلت 22 إصابة، ودبورية 16 إصابة، وطمرة 15 إصابة، وجت 13، وباقة الغربية 12، علما بأن الأرقام تقدر بأعلى من ذلك بكثير، غير أن قلة الفحوصات في المجتمع العربي تظهر هذا العدد من الإصابات المؤكدة حتى هذه المرحلة.