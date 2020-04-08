تعرف على آخر تطورات حالة "جونسون" الصحية؟

الأربعاء 8 أبريل 2020

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن حالة جونسون الصحية تتحسن على نحو مطرد، بينما يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: "يواصل رئيس الوزراء التحسن على نحو ثابت. لا يزال في وحدة العناية المركزة".

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.

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وحث رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه على البقاء في المنزل من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

والإثنين الماضي، قال مكتب جونسون إنه نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن زادت عليه أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

وأضاف مكتبه أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.