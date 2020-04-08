تسجيل 110 إصابات و9 وفيات بفيروس كورونا في مصر

الأربعاء 8 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم "الأربعاء" تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

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وأضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء بلغ 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و 103 حالات وفاة.

وتابع أن وزارة الصحة "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد".