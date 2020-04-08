شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 110 إصابات جديدة بكورونا و9 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، مبينا أن الـ 110 حالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان.

وقال مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.