القوات الامنية تفجّر وكرا يحتوي على صواريخ ومواد متفجرة في ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، عن تفجير وكر يحتوي على مواد متفجرة وصورايخ قنابر هاون عثرت عليه القوات الامنية بعملية امنية في ديالى. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من فوج استخبارات واستطلاع فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى عثرت على وكر من القصب، يحتوي ستة عبوات ناسفة عبارة عن جلكان سيفور وثلاثة عبوات بلازما وعبوة أسطوانية واخرى لغم دبابات مسلكة ومعدة للتفجير".



وأضافت الخلية، أنه تم العثور ايضا على "ثلاثة قنابر هاون عيار ٦٠ملم ومسطرة تفجير ضمن منطقة شروين وعلى ضفاف نهر ديالى، وقد تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي التابع لكتيبة هندسة ميدان الفرقة، دون حادث يذكر".

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