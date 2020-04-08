اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء القبض على ١٦١٨٦ مخالفاً لحظر التجوال منذ ١٧ آذار الماضي. وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القبض على ١٦١٨٦ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ١٠٤٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة". وأضاف البيان أن هذا الامر "تم منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم الاربعاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن القبض على ١٦١٨٦ مخالفاً لحظر التجوال منذ ١٧ آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.