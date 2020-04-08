ذكرت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ما يصل إلى 150 من أفراد العائلة الملكية في السعودية قد يكونوا مصابين فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة إنها تلقت نسخة من الرسالة الداخلية لكوادر المستشفى، والتي جاء فيها أن هناك توجيهات بالتحضير لاستقبال شخصيات VIP من كافة أنحاء المملكة، حسب الصحيفة.
وأضافت الرسالة: "لا نعلم عدد الحالات التي سنستقبلها لكنا على أهبة الاستعداد"، وأن هناك توجيهات بنقل الحالات المزمنة من المستشفى بأسرع ما يمكن وتقديم العلاج للأطباء المصابين في أي مكان آخر، وذلك لفسح المجال أمام استقبال أفراد من العائلة الملكية.
ونقلت الصحيفة عن طبيبين، قالت إنهما على صلة بمستشفى الملك فيصل، ومصدرين قالت إنهما قريبان من العائلة الملكية، قولهم إن أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن الملك سلمان انعزل في قصر على جزيرة قريبة من مدينة جدة، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه مع عدد من الوزراء إلى موقع منعزل آخر على ساحل البحر الأحمر.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الجانب السعودي على هذا التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أميركية: 150 فردا من العائلة الملكية في السعودية قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.