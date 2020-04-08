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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 110 إصابات و9 وفيات بفيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم "الأربعاء" تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".
وأضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء بلغ 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و 103 حالات وفاة.
وتابع أن وزارة الصحة "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد".
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