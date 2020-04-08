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الجيش اليمني يكبد الانقلابيين هزائم كبيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجوف، عدن

تمكن الجيش اليمني مدعوما بطيران تحالف دعم الشرعية من السيطرة على مواقع عدة في الجوف شمال شرق اليمن، واستعاد معسكر «اللبنات » ومساحات واسعة من مناطق عدوان والجدافر التي كان الانقلابيون سيطروا عليها خ الل الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر عسكري أن »عملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش والمقاومة بإسناد تحالف دعم الشرعية حققت نتائج كبيرة، وأن المعركة مستمرة باتجاه الحزم، مركز المحافظة »، وأوضح أن المعارك اتجهت نحو جبهات لقشع والندر، وتم استعادة معسكر اللبنات الذي سقط منذ أيام بيد الحوثيين.

وتمكن الجيش الوطني من تحرير عدد من المناطق الاستراتيجية في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك قصفت مقات الت التحالف العربي منصة لإطلاق الطائرات الحوثية المسيرة في قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، ودمرت أمس ، تعزيزات ميليشيات الحوثي في مديرية خولان الطيال، جنوب غربي صنعاء خ الل توجهها إلى صرواح.

من جانب آخر أعلنت شرطة مأرب ضبط 105 كجم من مادة «الحشيش » كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

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وذكرت وكالة «سبأ » أن أفراد نقطة «شقمان » غربي مأرب ضبطوا 105 كجم من مادة الحشيش كانت مخفية في «شاحنة غاز »، مؤكدة أنه جرى إيصال الكمية مع سائق الشاحنة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة الأمريكية أطراف الصراع في اليمن إلى إيجاد حل سياسي فوري لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد للعام السادس على التوالي. وأدان السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، في بيان نشره حساب السفارة الأمريكية على «تويتر « ،» الحوثيين لإطلاقهم الصواريخ وقذائف الهاون على تعز في 5 أبريل، والتي أصابت قسم النساء في السجن المركزي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الضحايا .»

وقال هنزل «يجب أن يتوقف العمل الاستفزازي والتصعيدي من قبل الحوثيين في اليمن »، وأضاف «تدعو الولايات المتحدة كل الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري .»

من جهة أخرى توقع وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الحوثيين طه المتوكل في إحاطة أمام برلمان صنعاء «غير المعترف به » إصابة مليون يمني بفيروس كورونا.

وتأتي توقعات القيادي الحوثي في وقت بدأت فيه الميليشيات فرض إتاوات وجبي مبالغ مالية من المواطنين والتجار بذريعة الاستعدادات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

ما أهمية معسكر اللبنات؟

يعد من أهم المواقع العسكرية بالجوف

نقطة الانطلاق للسيطرة على الحزم مركز محافظة الجوف

يمثل نصرا معنويا كبيرا لقوات الشرعية