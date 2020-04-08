77 هنديا يرفعون إصابات كورونا بالكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت

سجلت الكويت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد»كوفيد 19)» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات إلى 855 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن هناك حالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا لمواطنة كويتية، و 105 حالات مخالطة، هي حالة لمواطن كويتي، و77 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وتسع حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وثماني حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وخمس حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالة واحدة لمقيمين من الأردن والفلبين وسوريا ونيبال وإيران.

وأوضح أن إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة في مراكز الحجر الصحي المؤسسي بقي عند 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.