الحرازين: فيروس كورونا قتل صفقة القرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توقع القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الدكتور جهاد الحرازين، أن يكون فيروس كورونا المستجد قتل «صفقة القرن» التي كانت الإدارة الأمريكية تنوي طرحها قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال «إن الظروف المتعلقة بفيروس كورونا جعلت من العالم ينتقل من الحالة السياسية إلى الحالة الصحية. وهناك الكثير من القضايا التي اختفت، مثل صفقة القرن التي ولدت ميتة دون قبول عربي أو دولي لها، ودفنت تماما مثلما دفن الجانب الاقتصادي منها. والظروف الدولية أصبحت بشكل عام تنظر للشكل الإنساني والصحي حاليا».

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وحذر الحرازين من استغلال إسرائيل للظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا من أجل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهو ما يدعو المجتمع الدولي لأن يضع ذلك أمامه في ظل مواجهة الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن «العالم إذا كان يعاني من فيروس كورونا، فالعالم أجمع سيعاني من الإرهاب الإسرائيلي، وأنه بعد انتهاء مواجهة الجائحة لا بد من اتخاذ خطوات جدية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى دور المجتمع الدولي في مواجهة تلك الإجراءات الإسرائيلية المتكررة.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال يجب أن تدرك أنها ستكون مطالبة بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ولن تمر دون محاسبة، حيث لا يتم فرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية.