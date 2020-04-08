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بريطانيا تحمل الأسد مسؤولية استهداف الأبرياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن حملت بريطانيا النظام السوري استهداف المشافي والمدارس بالقصف وسقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء في محافظة إدلب السورية. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، بتصريح أمس، تعليقا على تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بخصوص سوريا «إن ذلك التقرير رأى من المرجح جدا أن نظام بشار الأسد الوحشي وداعميه استهدفوا المشافي والمدارس بالقصف وقتلوا وأصابوا سوريين أبرياء بمحافظة إدلب السورية»، مجددا تحميل النظام وداعميه مسؤولية تلك الأفعال الشنيعة.



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