شكرا لقرائتكم بعد تسلله لأطباء الأورام وعين شمس.. كورونا في معهد القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أصاب 17 طبيباً وممرضاً بمعهد الأورام وطبيباً بمستشفى جامعة عين شمس، وممرضاً بمستشفيات جامعة الأزهر، تسلل فيروس كورونا إلى الطاقم الطبي لمعهد القلب القومي في مصر.

وكشف الدكتور أسامة محمد مدير معهد القلب القومي إصابة ممرض داخل المعهد بفيروس كورونا، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم وتطهير المعهد بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي.

من جانبه كشفت مصادر طبية داخل المعهد لـ"العربية.نت" أن الفيروس انتقل من مريضة تم تحويلها إلى المعهد من أحد المستشفيات الخارجية، وبعد فحصها تمت إحالتها لمستشفى مبرة مصر القديمة نهاية مارس الماضي، مضيفة أنه تم إبلاغ إدارة المعهد قبل يومين بأن المريضة مصابة بكوفيد 19.

وأضافت أنه تم فحص جميع المخالطين للمريضة من جانب الطاقم الطبي بالمعهد، وجاءت النتائج سلبية لهم جميعا عدا ممرض واحد، مؤكدين أنه يتم حاليا فحص جميع المخالطين للممرض المصاب.

ممرض مصاب

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت إصابة 17 طبيبا وممرضا بمعهد الأورام بفيروس كورونا إثر مخالطتهم لممرض، كما أكد الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، اكتشاف حالة إيجابية لطبيب امتياز من أطباء مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة، مؤكداً أن الطبيب كان بصحبة والده الذي أصيب بالوباء، وتم التأكد من إصابة الطبيب أيضاً ونقله لمستشفى العزل.

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كما قال إنه تم إجراء فحص لجميع المخالطين للطبيب في المستشفى والقسم، والحصول على عينات منهم، للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، مضيفاً أن النتائج أثبتت خلوهم جميعا وعددهم 79 حالة.

في سياق متصل أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر إصابة ممرض بأحد المستشفيات التابعة للجامعة بفيروس كورونا.

وأوضح أنه تم على الفور عمل عزل لكل من سبق وخالط المريض، وإخضاع الجميع لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مضيفاً أنه تم تسليم مستشفيات جامعة الأزهر، كافة الأدوات الوقائية اللازمة لوقاية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة بإبلاغها بالأعداد الحقيقية للمصابين من الأطباء بفيروس كورونا، تمهيداً للتواصل مع أسرهم، وعائلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم.

فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن النقابة لا تعلم بالعدد الحقيقي للأطباء المصابين بفيروس كورونا، ولذلك أرسلت خطاباً رسمياً لوزارة الصحة تطلب فيه موافاتها بأسماء الأطباء وأعداد الأطباء المصابين بالفيروس خلال عملهم، وحالتهم الصحية، وكل المعلومات التي تسهل للنقابة سرعة تقديم الدعم لهم ولأسرهم، مضيفاً أن الوزارة لم ترد حتى الآن، وتتجاهل إبلاغ النقابة بأسماء وأعداد الأطباء المصابين.