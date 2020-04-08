فيتنام ترسل مساعدات لمواجهة كورونا إلى الولايات المتحدة

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​فيتنام​ أن هذا البلد أرسل أكثر من 450 سترة واقية لمساعدة ​الولايات المتحدة​ في مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، مشيرةً إلى أن "الشحنة الأولى من شحنتي السترات الواقية فيتنامية الصنع DuPont والتي يتجاوز عددها الـ 450 ألفا وصلت إلى الاحتياطي الوطني الاستراتيجي الأميركي اليوم 8 نيسان".

وأشارت السفارة في بيان إلى أن "تلك السترات ستساعد في حماية خبراء الرعاية الصحية العاملين على الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة"، واصفةً تلك المساعدات بأنها دليل "على قوة الشراكة الأمريكية – الفيتنامية".