المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: صحة جونسون في تحسن مستمر

أعلن المتحدث باسم ​رئيس الوزراء البريطاني​ ان "​بوريس جونسون​ يستجيب للعلاج في وحدة العناية المركزة في ​مستشفى​ بوسط لندن، وصحته في تحسن مستمر ومعنوياته مرتفعة". هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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