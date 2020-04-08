السلطات الإيطالية: تسجيل 542 وفاة جديدة بالكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، في بيان، عن "تسجيل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، استمرارا لتراجع الارتفاع اليومي لحصيلة ضحايا المرض".
ولفت مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، إلى "استمرار تراجع ملموس في وتيرة الوفيات بالفيروس بشكل عام حيث سجلت في البلاد يوم 2 نيسان 760 وفاة جديدة وفي 3 نيسان 766 حالة وفي 4 نيسان 681 وفي 5 نيسان 525 حالة وفي 6 نيسان 636 وفي 7 نيسان 604".
هذا وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.
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