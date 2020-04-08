السلطات الإيطالية: تسجيل 542 وفاة جديدة بالكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، في بيان، عن "تسجيل 542 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، استمرارا لتراجع الارتفاع اليومي لحصيلة ​ضحايا​ المرض".

ولفت مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، إلى "استمرار تراجع ملموس في وتيرة الوفيات بالفيروس بشكل عام حيث سجلت في البلاد يوم 2 نيسان 760 وفاة جديدة وفي 3 نيسان 766 حالة وفي 4 نيسان 681 وفي 5 نيسان 525 حالة وفي 6 نيسان 636 وفي 7 نيسان 604".

هذا وتعتبر ​إيطاليا​ ​الدولة​ الأولى عالمياً من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.