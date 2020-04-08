رويترز: التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن

أفادت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن التحالف العربي بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر، بالإضافة إلى وسائل إعلامية أخرى، إلى أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ غدا، و لم توضح الوكالة الأسباب الرئيسية لإتخاذ القيادة العسكرية لهذا القرار.
ويشهد اليمن، منذ 2014، مواجهات بين القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله"، ازدادت عنفا بشكل ملحوظ في العام 2015، مع تدخل تحالف تقوده السعودية ويضم أيضا البحرين وقطر والكويت والإمارات، إلى جانب مصر والأردن والمغرب وباكستان والسودان.
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