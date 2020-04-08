غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث: ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا الى 575 حالة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، في تقريرها اليومي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في لبنان، عن "ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 575 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، اذ انقسمت على الشكل التالي: 15 اصابة من المقيمين و12 اصابة من المغتربين".
وأوضح تقرير الغرفة أن "عدد الوفيات بلغ 19 فيما حالات الشفاء 62"، اما بالنسبة لعدد الفحوصات المخبرية التي اجريت منذ تاريخ 21-2-2020، فلفت التقرير إلى أن عددها وصل الى 10808 فحص".
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