غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث: ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا الى 575 حالة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، في ​تقرير​ها اليومي المتعلق بانتشار ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، عن "ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 575 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، اذ انقسمت على الشكل التالي: 15 اصابة من المقيمين و12 اصابة من المغتربين".

وأوضح تقرير الغرفة أن "عدد الوفيات بلغ 19 فيما ​حالات​ الشفاء 62"، اما بالنسبة لعدد الفحوصات المخبرية التي اجريت منذ تاريخ 21-2-2020، فلفت التقرير إلى أن عددها وصل الى 10808 فحص".