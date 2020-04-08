اعلنت وزارة الصحة العامة، أنه "تم التأكد من إصابة راكب بفيروس كورونا من بين 122 راكبا كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من اسطنبول، كما ستتم إعادة الفحص لراكب ثان في اليومين المقبلين للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس مثبتة أم سلبية".
ولفتت الى انه "سيتم إخراج الحالة الإيجابية إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري، وبالنسبة إلى الطائرة التي وصلت من كينشاسا فإن الفحوص التي أجريت لجميع الركاب البالغ عددهم 125 أتت سلبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تأكدنا من إصابة راكب بالكورونا من بين 122 راكباً على متن طائرة اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.