بلدية برجا : تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلن التقرير الخامس عشرالصادر عن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا خلال ال24 ساعة الماضية انه تم "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وان العدد الإجمالي للحالات المسجلة 15 حالة والعدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 11 حالة"، مشيراً الى ان "عدد حالات الشفاء 3 حالات وان عدد حالات الوفاة حالة واحدة".
وأكدت اللجنة انها "تنتظر نتيجة حالة واحدة مخالطة، وانها تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
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