القائد العام لليونيفل: ليس لدينا اصابات بكورونا والمرحلة تتطلب تعاون الجميع للتغلب على الفيروس

اكد القائد العام ل"​اليونيفل​" ​اللواء​ ستيفانو دل كول، في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" ان "جندي حفظ ​السلام​ الذي كانت نتيجة فحصه إيجابية لناحية الإصابة ب​فيروس كورونا​ قبل ثلاثة أسابيع، جرى فحصه مرتين بعد ذلك وأتت النتائج سلبية أي تعافى من الاصابة، وهو حاليا بصحة جيدة، وحتى الآن، ليس لدينا ​حالات​ اصابة بفيروس كورونا في ​اليونيفيل​"

ولفت الى ان "اليونيفيل اتبعت جميع البروتوكولات المتعلقة بتتبع الاحتكاك من بدايته، والتأكد من أن جميع الأفراد الذين تواصلوا مع جندي حفظ السلام المذكور تم عزلهم وفحصهم للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، وأتت نتيجة فحوصاتهم كلها سلبية، والمرحلة تتطلب تعاون الجميع للتغلب على الفيروس".