رأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني ان "القسائم الشرائية التي سلمتها اليوم بلدية صيدا للصيداويين جاءت متأخرة ولا منة لأحد على أحد بذلك"، محذراً من "الإستغلال السياسي لهذه المساعدة وندعو الى تسريع عملية توزيع القسائم مع التأكيد على المراعاة والحرص على كرامة الناس".
واعتبر أنه "كنا للوهلة الأولى اعتقدنا اننا في زمن الإنتخابات والجولات الإنتخابية بعد ما رأينا جولات للبعض التي جاءت تحت عنوان آخر".
وكانت بلدية صيدا قد وزعت مبلغ مليار ليرة لبنانية على شكل قسائم شرائية لأهالي صيدا.
كانت هذه تفاصيل خبر العيلاني: نحذر من الإستغلال السياسي لتوزيع المساعدات بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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