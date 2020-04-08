أعلن رئيس بلدية العاقورة في قضاء جبيل منصور وهبة، في بيان، عن "إجرائه اتصالاً هاتفيا برئيس بلدية بشري فريدي كيروز معلنا تضامنه مع المجلس البلدي واهالي البلدة، واضعا "كل امكانياته الطبية واهالي العاقورة ومجلسها البلدي في خدمة اخوتهم في بشري، بعد تزايد عدد المصابين من ابناء القضاء بفيروس الكورونا".
وتمنى وهبه "الشفاء العاجل للمرضى"، آملاً ان "تحمل الايام المقبلة الاخبار السعيدة فيزول هذا الوباء عن لبنان والعالم بأسره"، مذكرا بـ"العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدتين ببعضهما البعض على مر التاريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية العاقورة اتصل برئيس بلدية بشري معلنا التضامن بعد تزايد عدد المصابين بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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