رئيس بلدية العاقورة اتصل برئيس بلدية بشري معلنا التضامن بعد تزايد عدد المصابين بالكورونا

أعلن رئيس بلدية ​العاقورة​ في ​قضاء جبيل​ منصور وهبة، في بيان، عن "إجرائه اتصالاً هاتفيا برئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​ معلنا تضامنه مع المجلس البلدي واهالي البلدة، واضعا "كل امكانياته الطبية واهالي العاقورة ومجلسها البلدي في خدمة اخوتهم في بشري، بعد تزايد عدد المصابين من ابناء ​القضاء​ بفيروس ​الكورونا​".

وتمنى وهبه "الشفاء العاجل للمرضى"، آملاً ان "تحمل الايام المقبلة ​الاخبار​ السعيدة فيزول هذا الوباء عن ​لبنان​ و​العالم​ بأسره"، مذكرا بـ"العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدتين ببعضهما البعض على مر التاريخ".