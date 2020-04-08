بنك لبنان والمهجر: نشدد على بذل الجهود الممكنة لتلبية عملائنا كافة

أعلن ​بنك لبنان والمهجر​، في بيان، انه "عطفا على البيان الصادر يوم أمس عن البنك يوضح المصرف أنه قد أكد سابقا موافقته أكثر من مرة على طلب العميل بإجراء تحويل ب​الدولار​ الأميركي إلى المستشفى لتسديد مصاريف العلاج لوالدته، ولكن لتاريخه لم يقم العميل بإجراء هذا التحويل"، مؤكداً ان انه "لم يتوان عن تقديم الحلول لمساعدة العميل، ويعود ويشدد على بذل كل الجهود الممكنة لتلبية عملائه كافة".

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