الجيش اللبناني: السماح لصيادي الأسماك باستئناف رحلات الصيد

أعادت ​مخابرات الجيش​ السماح لصيادي الأسماك في صيدا بـ"الإبحار في رحلات صيدهم المعتادة، بعدما كانت قررت تعليق عملهم بسبب عدم التزامهم بالتدابير الوقائية من ​فيروس كورونا​ خلال عرض وبيع السمك الذي يصطادونه".

هذا وجاء قرار اعادة السماح باستئناف رحلات ​الصيد​ بعد ​اتصال​ اجرته النائب ​بهية الحريري​ بالمعنيين في مخابرات الجيش، وإثر تعهد نقابة الصيادين بـ"الالتزام بالتعليمات وبتدابير التعبئة العامة وتنظيم عملية عرض وبيع السمك من دون الحاجة لتجمعات او ازدحامات، يمكن ان تشكل مصدر خطر تفشي او انتقال لفيروس كورونا".