التقى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من مفوضية الأمم المتحدة، ضم مسؤولة مفوضية الامم في الشمال آن مولان ، وتناول البحث أوضاع طرابلس والخطة التي تنفذها البلدية لمواجهة فيروس كورونا.
وحيت مولان "جهود البلدية المبذولة لإنجاح الخطة الموضوعة لمواجهة كورونا والإهتمام بالجانب المعيشي والاقتصادي"، مؤكدة "تعاونها وتعاون بعض المنظمات الدولية، حيث ستتبنى المنظمة تجهيز 100 غرفة في فندق الكواليتي ليتم به الحجر الصحي، وكذلك تزويد بعض غرف الانعاش في مستشفى طرابلس الحكومي بالمستلزمات، اضافة الى الالتزام ببيوت بلاستيكية صحية ان لزم الامر في حديقة مستشفى طرابلس الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية الامم المتحدة لرئيس بلدية طرابلس: سنجهز 100 غرفة بفندق الكواليتي للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.