مفوضية الامم المتحدة لرئيس بلدية طرابلس: سنجهز 100 غرفة بفندق الكواليتي للحجر الصحي

التقى رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​ في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من مفوضية ​الأمم المتحدة​، ضم مسؤولة مفوضية الامم في ​الشمال​ آن مولان ، وتناول البحث أوضاع طرابلس والخطة التي تنفذها ​البلدية​ لمواجهة ​فيروس كورونا​.

وحيت مولان "جهود البلدية المبذولة لإنجاح الخطة الموضوعة لمواجهة كورونا والإهتمام بالجانب المعيشي والاقتصادي"، مؤكدة "تعاونها وتعاون بعض المنظمات الدولية، حيث ستتبنى المنظمة تجهيز 100 غرفة في فندق الكواليتي ليتم به الحجر الصحي، وكذلك تزويد بعض غرف الانعاش في ​مستشفى طرابلس الحكومي​ بالمستلزمات، اضافة الى الالتزام ب​بيوت بلاستيكية​ صحية ان لزم الامر في ​حديقة​ مستشفى طرابلس الحكومي".