إصابة 445 منهم.. المغرب يكثف التتبع الصحي للمخالطين للمصابين بكورونا

وسط الخطة الجديدة التي اتخذها المغرب في المرحلة الثانية من مواجهته لفيروس كورونا المستجد، لا زالت المصالح الطبية، تكثف تتبعها للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا، لاكتشاف الحالات الجديدة.
وفي ذات السياق، قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، إن جل الحالات الجديدة التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تم اكتشافها بالتتبع الصحي للمخالطين.
وأوضح اليوبي، أن فيروس كورونا بدأ ينتقل من المرضى لمخالطيهم، وبلغ عدد المخالطين الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس 445 حالة.
وفي الوقت الذي بدأ العمل بإجبارية وضع الكمامات ابتداء من أمس الثلاثاء، وجه اليوبي نداء لكتفة المواطنين للالتزام بارتداء الكمامات، وقال “الكمامة تزيد من عرقلة الفيروس ونوصي الجميع باتباع هذه القواعد”.
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