بعد التعديل الحكومي.. عبيابة يسلم مهامه للفردوس

بالكمامة، حضر الحسن عبيابة، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، لتسليم مهامه لخليفته عثماني الفردوس.

وغادر عبيابة وزارته اليوم بعد تسليم مهامه للفردوس، عقب تعديل طال حكومة سعد الدين العثماني، أمس، وزعت فيه سلطات عبيابة.

وحسب التعديل الحكومي، فقد آل القطاع الذي كان يسيره عبيابة، لخليفته عثمان الفردوس، فيما آلت مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

وكان الملك محمد السادس، قد استقبل كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.