عاجل…91 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب في 24 ساعة..الحصيلة وصلت: 1275

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل91 حالة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد الإصابات في الإجمالي في المغرب إلى 1275حالة مؤكدة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي لتقديم الحصيلة الوبائية لانتشار كورونا في المغرب أن عدد الحالات التي شُفيت من الفيروس بعدما أجري عليها التحليل المخبري سُجلت في 4 حالات ليرتفع عدد المتعافين في المغرب إلى 97 شخص.
أما بخصوص الوفيات فقد كشف المتحدث أن وزارة الصحة سجلت وفاة 3 أشخاص بفيروس كرورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 93 متوفى بفيروس كوفيد 19 المستجد.
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