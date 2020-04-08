وزارة الصحة تنفي اختفاء دواء “سانتروم 4 ملغ” المخصص لمرضى القلب: محلي الصنع

نفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، اختفاء دواء “سانتروم 4 ملغ”، المخصص لمرضى القلب، وتعويضه ببديله بسعر 1000 درهم، مؤكدة بأن الدواء محلي الصنع، ويتوفر، حاليا، بكميات وافرة، كما يحظى بمراقبة صارمة من طرف الوزارة لضمان ولوجيته لجميع مرضى القلب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لهذا الدواء، وجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية، ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية، والصيدلة.

كما أكد المصدر ذاته أنه يتم توزيع هذا الدواء من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية على كافة الصيدليات بمختلف ربوع المملكة عن طريق المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، وبتنسيق، ومراقبة صارمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة.

